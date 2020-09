Vede una pietra sporgente sopra muro e lancia l'allarme: chiude a Campiglia la strada per Quittengo

Disagi in alta Valle Cervo per la chiusura della strada che da Balma porta alla frazione di Quittengo. A causarne la chiusura, secondo le prime informazioni, la presenza di una pietra che sporgeva sopra un muro e notata da un passante che ha lanciato subito l'allarme nel primo pomeriggio di oggi, 22 settembre.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i tecnici della Provincia che hanno ritenuto opportuno chiudere almeno fino a domani la strada, in attesa di nuovi sopralluoghi. L'area è stata transennata e per chi risiede a Quittengo è obbligatorio passare da Campiglia Cervo per raggiungere la zona di Quittengo.