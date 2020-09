Spostamento migranti, i Dem: "Atto di forza in puro stile leghista. Riteniamo abbia poco senso"

I richiedenti asilo, per ora circa 14 gli altri sono ancora confinati al centro don Orione di Sordevolo causa la positività al Coronavirus, sono stati spostati dall'ex hotel Colibrì di via Cerruti, a un paio di centinaia di metri, all'ex hotel Coggiola di via Cottolengo. Sul loro spostamento, in questi giorni verrà eseguito il tampone e in caso di negatività verranno anche loro trasferiti in via Cottolengo. Il fatto è nato per volere della Giunta Corradino a seguito del recente fatto di cronaca tra un paio di nigeriani che hanno litigato animatamente per futili motivi. "Abbiamo seguito gli accadimenti legati al CAS ex hotel Colibrì -scrivono i consiglieri comunali di Biella del Partito Democratico-. Chiediamo al Sindaco quale sia l'utilità di spostare i richiedenti asilo dall'ex Colibrì all'ex Coggiola. Un atto di forza in puro stile leghista che riteniamo abbia poco senso".