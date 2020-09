Scompare la moglie sul sentiero, paura in Valle Cervo

Alla fine è andata tutto per il verso giusto ma la paura è stata veramente tanta. Intorno alle 17 un biellese ha chiamato la centrale operativa del 112 perchè aveva perso le tracce della moglie 64enne, sui sentieri di Rosazza, in Valle Cervo. L'uomo, molto spaventato, era uscito in compagnia della consorte per scattare alcune foto, poche ore prima.

Durante il ritorno però il biellese l'ha persa di vista e dopo una piccola ricerca ha deciso di tornare a valle con la convinzione di ritrovarla più in basso. Una volta giunto all'inizio del sentiero però la donna non c'era. Dopo diversi tentativi di chiamarla telefonicamente, terminati tutti col segnale irraggiungibile, assalito dalla paura ha allertato i soccorsi.

Immediatamente, anche per l'avvicinarsi della sera, sono intervenuti i Carabinieri di Andorno, una squadra dei Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso alpino. Fortunatamente alle 18 la donna è stata ritrovata. Aveva smarrito il sentiero di ritorno e causa le pessima ricezione telefoniche, non era più riuscita a mettersi in contatto con il marito.