Due gli interventi dei Carabinieri del Norm e del carro attrezzi, ieri mattina, in superstrada Biella Cossato. Il primo, dopo le 7, per un'auto in panne all'altezza dell'uscita di Vigliano. L'automobilista è una donna di 26 anni.

Il secondo, invece alle 9, causa un incidente autonomo nel comune di Valdengo. La protagonista è stata una 34enne rimasta illesa. In entrambi i casi le autovetture sono state recuperate dal carro attrezzi.