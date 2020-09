Incidente alla rotonda di via Mazzini, ragazzo all'ospedale

Saranno i Carabinieri del nucleo operativo di Cossato con l'ausilio dei colleghi di Mosso a stabilire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto in via Mazzini a Cossato. Protagonisti sono stati un ragazzo 18enne di Cossato in sella ad una moto Rkf 125 e un automobilista 34 enne di Valdilana al volante di una Kia.

Ad aver la peggio è stato lo stesso giovane che è dovuto ricorrere alle cure mediche dei sanitari del 118. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano in codice giallo. Al momento non sono state rese note le sue condizioni. ---Seguiranno aggiornamenti---