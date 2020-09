Gentile ricorda Squillario: “Punto di riferimento ed esempio di impegno rivolto al servizio del Biellese”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La scomparsa di un personaggio della levatura dell'avv. Luigi Squillario, già sindaco di Biella e presidente della locale Fondazione Cassa di Risparmio, ci unisce all'ampio cordoglio dell'intera comunità biellese. Luigi Squillario si era avvicinato alla politica fin da giovane, ispirato dai valori del cattolicesimo democratico militante che all'epoca caratterizzava l'impegno nelle fila della Democrazia Cristiana.

Ne divenne protagonista, ponendosi alla guida di quella corrente che perseguiva obiettivi comuni con le forze della sinistra democratica. Sindaco della città di Biella, seppe governare con piglio fermo in un momento caratterizzato da profondi cambiamenti economici e sociali e dalla violenta contrapposizione dell'estremismo politico.

Nel ruolo di presidente di quella che tutti noi chiamiamo semplicemente Fondazione, Squillario è stato per molti anni punto di riferimento per i rappresentanti delle istituzioni, degli enti, delle scuole, dell'università di Città Studi, delle associazioni, degli istituti di beneficenza, della Chiesa e dell'amato santuario di Oropa. Chi fa politica, e non solo, né conserverà il ricordo e l'esempio di un impegno rivolto totalmente al servizio della gente biellese”.