Fungiat perde di vista la moglie nei boschetti della Baraggia. Lanciati i soccorsi. Ritrovata a Villanova

Alla fine ha raggiunto il centro abitato del comune di Villanova, ha chiesto ad un cittadino di poter fare una telefonata per avvertire il marito. E' successo oggi nel basso Biellese quando una coppia di "fungiat" (cercatori di funghi) cossatese ha deciso di recarsi nella Baraggia di Mottalciata.

Poi marito e moglie si sono persi di vista e l'uomo non è più riuscito a rintracciare la consorte. Intimorito, ha richiesto aiuto a Carabinieri e Vigili del Fuoco che immediatamente si sono messi alla ricerca con tre autoradio della compagnia di Cossato e Mottalciata, con in ausilio due squadre dei pompieri. Impossibile telefonare alla donna in quando aveva lasciato o dimenticato il cellulare nell'auto.

E' stata lei stessa a raggiungere il centro abitato e riuscire a fare la telefonata che ha messo fine alle ricerche e all'ansia del marito. Non è stato necessario ricorrere alle cure sanitarie in quanto la 65enne è stata trovata in buona salute.