A Zubiena l'acquedotto finisce nel mirino dei vandali, l'amarezza del sindaco: "Atto sbagliato" FOTO

L'acquedotto di frazione Parogno di Zubiena finisce nel mirino dei vandali. A denunciare il fatto, accaduto nelle scorse settimane, lo stesso primo cittadino Davide Basso: “Si ringrazia per l'atto di vandalismo. Purtroppo è stato danneggiato il quadro elettrico. Ma nei dintorni esistono alcune microtelecamere e speriamo di dare un volto a queste persone. Non farò denuncia ma non c'è serietà quando si danneggia un bene pubblico. È un atto sbagliato che va condannato”.

Pochi i disagi subiti dai residenti, rimasti senza acqua per un'oretta, in attesa dei tecnici intervenuti sul posto per la riparazione del danno. Resta l'amaro in bocca per un atto insensato, dovuto molto probabilmente allo scarso senso civico di qualcuno.