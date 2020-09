A Valle San Nicolao l'ultimo addio all'architetto-alpino Anselmo Mongilardi mancato in Portogallo

Verrà celebrato sabato 26 settembre, alle 16.30, la Santa Messa di suffragio per Anselmo Mongilardi, l'architetto biellese stroncato da un infarto lo scorso 16 marzo a Estoril, in Portogallo. Aveva 76 anni.

Residente a Quaregna-Cerreto, Mongilardi era Alpino, consigliere comunale, storico segretario del Partito Socialista, oltre che un professionista affermato a Biella e provincia che, dopo molti anni di duro lavoro, aveva deciso di trasferirsi tre anni fa insieme all'amata moglie Enrica in Portogallo trascorrendo la maggior parte dell'anno in quelle zone assolate e bagnate dall'Oceano Atlantico.

Una scelta di vita che amici e parenti avevano accettato di buon grado. Poi la tragedia, improvvisa che ha lasciato nel dolore la consorte di una vita che, a fine luglio, è tornata in Italia con le ceneri del marito, una volta trascorso il periodo di emergenza legato al coronavirus. E ora, sabato, si terrà la funzione liturgica nella chiesa parrocchiale di Valle San Nicolao, alla presenza di amici e di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in vita. Tutti uniti per l'ultimo addio.