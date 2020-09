Con Athena Onoranze Funebri le formalità e le procedure in caso di morte non sono più un problema

La perdita di una persona cara è accompagnata da un certo numero di procedure personali e amministrative essenziali: informare le persone care del defunto, pubblicare l'avviso di morte e molto altro ancora. Athena onoranze funebri a torino usa tutta la sua professionalità per consentire alle famiglie e alle persone vicine al defunto di vivere il loro dolore senza preoccuparsi di contingenze materiali. Dall'ultimo saluto al funerale non dovrete più preoccuparvi di niente e potrete iniziare la vostra elaborazione del lutto in assoluta serenità. Le spoglie mortali verranno trasportate in un carro funebre nel luogo in cui si celebrerà il funerale. In occasione di un rito civile o religioso, la decorazione floreale, occupa un posto speciale. Ci permette di rievocare la personalità del defunto e offre a chi lo circonda l'opportunità di esprimere il proprio dolore, la propria gratitudine, la propria amicizia. Un raggio di luce e dolcezza in un momento in cui il dolore travolge chi è vicino al defunto. Posizionati nella bara per accompagnare i resti nel luogo della sepoltura, o esposti sulla bara sotto forma di corone, croci, cuori o cesti, i fiori più apprezzati sono le rose, simboli dell'amore, crisantemi, riflessi dell'eternità, o anche garofani, espressioni di dolore ed eterna fedeltà.

La targa funeraria costituisce un ultimo omaggio al defunto. Più perenne dei fiori, permette a chi sta intorno al defunto di dimostrargli il proprio affetto o la propria gratitudine, attraverso parole accompagnate da un decoro, in bronzo o ceramica, standard o personalizzato. Una scelta che può essere fatta con l'aiuto dello staff delle pompe funebri. La sua forma si evolve secondo i gusti e le aspettative di ciascuno.