A Mezzana si festeggiano i 100 anni di Teresa Gervasio

Domenica a Mezzana Mortigliengo Teresa Gervasio ha compiuto 100 anni, in compagnia dei suoi 4 figli e delle persone a lei più care. A portare i saluti dell'amministrazione comunale anche il sindaco Alfio Serafia che ha condiviso con lei i ricordi affettuosi di tutti i dipendenti comunali. La donna, infatti, è molto conosciuta in paese per aver svolto per molti anni la professione di bidella nella scuola materna del paese.