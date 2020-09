Scuole, a Gaglianico interventi importanti per la ripresa in sicurezza: ecco quali sono

In questo delicato periodo anche l’amministrazione di Gaglianico, come tutte i comuni, si è impegnata in una serie di interventi volti a garantire la ripresa in sicurezza di tutte le sue scuole.

“Gli interventi sono stati di diverso tipo, – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Mazzali - dall’acquisto di materiali (armadietti, tavoli e arredi vari per il distanziamento dei ragazzi), alla modifica delle strutture scolastiche per la ridefinizione degli spazi interni ed esterni. All’Asilo Nido sono state introdotte alcune recinzioni nel giardino per permettere l’uscita all’esterno delle varie sezioni in completa autonomia. Altro importante intervento ha coinvolto il campo di calcio-rugby, adiacente alle scuole elementari, tramite la realizzazione di una recinzione chiusa da un cancello per consentirne l’uso esclusivo da parte della scuola durante le attività in esterno quando è chiuso e il libero accesso al pubblico quando è aperto. Di conseguenza l’ingresso della vicina area cani è stato spostato lungo il sentiero pedonale del parco”.

“Per quanto riguarda la progettazione delle attività - commenta il consigliere delegato ai servizi scolastici Marianna Brocco - i bambini del Nido sono stati suddivisi in bolle, ognuna con le proprie educatrici di riferimento, servizi igienici ad uso esclusivo e area esterna di pertinenza. Alla Scuola dell’Infanzia è stato sfruttato il grande salone centrale creando con gli armadietti percorsi dedicati per le diverse sezioni che portano i bambini dall’entrata sino alla propria classe dove li attendono le maestre senza incrociarsi tra di loro. Alla Scuola Primaria vengono utilizzati due accessi separati: la porta principale per le classi situate al primo piano e l’ingresso sul retro per quelle del piano terra. Per le classi dei più piccoli, dove il rispetto del distanziamento è più problematico, le maestre hanno preparato una corda con segni distanziati di un metro, ai quali i bambini si aggrappano per entrare a scuola insieme. E’ un’iniziativa molto carina che aiuta i bimbi ad abituarsi alle nuove regole in modo giocoso. Anche alla Scuola Secondaria di primo grado vengono utilizzati l’ingresso principale e la scala laterale per garantire ai ragazzi l’accesso in sicurezza”.

“In un anno così particolare a causa dell’emergenza Covid, rafforzare ancora di più il rapporto tra scuola e amministrazione è fondamentale. Ringrazio di cuore il nuovo dirigente scolastico Lorenzo Zampieri – dichiara il sindaco Paolo Maggia – per la disponibilità dimostrata in questo avvio di anno scolastico. I presupposti sono ottimi e sono certo che i frutti di questa collaborazione porteranno grandi vantaggi per la formazione e la crescita dei nostri giovani”.