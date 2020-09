Guardia di Finanza Biella: stamattina le "celebrazioni di San Matteo" FOTO

Questa mattina, nella sala riunioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, è stata celebrata – con una sentita funzione religiosa – la ricorrenza di S. Matteo, patrono del Corpo, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate per l’emergenza Covid-19.

Alla Santa Messa, officiata dal parroco della parrocchia di San Paolo, Don Filippo NELVA, hanno partecipato il Comandante Provinciale, gli Ufficiali Comandanti il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo alla sede, nonché una rappresentanza degli Ispettori e dei Finanzieri in forza ai citati Reparti ed una delegazione delle Fiamme Gialle in congedo della locale Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’ Italia). Diversi sono stati i momenti toccanti della S. Messa durante la quale sono stati ricordati i Caduti del Corpo e condivisa una profonda riflessione sui delicati compiti degli appartenenti della Guardia di Finanza.

La celebrazione si è conclusa con la lettura della “Preghiera del Finanziere” al termine della quale il Comandante Provinciale ha ringraziato Don Filippo per la sua disponibilità e tutti i militari dipendenti per l’impegno che hanno profuso e tuttora profondono nelle attività di istituto, nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza coronavirus in atto.