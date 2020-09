Cantieri aperti a Pray, al via lavori per la messa in sicurezza

Cantieri a Pray alto. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della frana di Frazione Sella. “Il dissesto molto imponente come dimensioni ha interessato lo scorso mese di novembre un versante molto ripido e coperto da folta vegetazione posto a ridosso del centro abitato – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello - Si stima che il termine dei lavori sarà nel prossimo mese di ottobre con la posa di un sistema di ritegno con micropali e tiranti un un cordolo in calcestruzzo armato per un costo previsto di 100 mila euro. Sono contestualmente nelle fasi finali i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla strada per Valle Fredda e Mucengo, mediante la realizzazione di un contenimento del dissesto tramite terre armate a protezione di una fondazione a sostegno della strada comunale. Questo lavoro fa parte di una serie di interventi di messa in sicurezza di frana attive e prevenzione per il dissesto idrogeologico per un importo pari a 200 mila euro erogato dalla Regione Piemonte”.