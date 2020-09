Referendum e Comunali 2020, ecco i dati dell'affluenza comune per comune: nel Biellese vota il 50,79

Da poco meno di un'ora si è concluso il voto per il referendum costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, unito alle elezioni regionali (Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia) e comunali, che vedono impegnati tre comuni della nostra provincia (Ailoche, Salussola e Tavigliano).

Armati di carta d'identità, mascherina e scheda elettorale, i cittadini hanno raggiunto i seggi ed espresso il loro giudizio. Intanto, dal ministero dell'Interno, sono giunti i dati conclusivi sull'affluenza alle 15: nel Biellese, per il referendum, ha votato il 50,79% degli elettori. Nella città di Biella, il 47,58 per cento degli aventi diritto. Ad Ailoche, si è registrato il dato più elevato dei votanti (78,08%); il più basso a Curino: solo il 39,15 %. Per le comunali, invece, il 67,93 degli aventi diritto ha espresso il proprio voto nei comuni di Ailoche, Salussola e Tavigliano per eleggere il nuovo sindaco.

Ecco i dati dell'affluenza di tutti i comuni della Provincia relativi al voto sul referendum (espresso in percentuale) alle ore 15:

Ailoche 78,08

Andorno Micca 48,24

Benna 53,72

Biella 47,58

Bioglio 49,43

Borriana 52,27

Brusnengo 49,00

Callabiana 60,00

Camandona 54,32

Camburzano 47,44

Campiglia Cervo 48,32

Candelo 49,66

Caprile 67,11

Casapinta 60,73

Castelletto Cervo 46,44

Cavaglià 56,22

Cerrione 52,84

Coggiola 51,31

Cossato 50,33

Crevacuore 50,42

Curino 39,15

Donato 42,09

Dorzano 57,01

Gaglianico 52,22

Gifflenga 63,16

Graglia 43,79

Lessona 54,00

Magnano 50,16

Massazza 54,23

Masserano 47,75

Mezzana Mortigliengo 55,84

Miagliano 51,89

Mongrando 47,71

Mottalciata 56,71

Muzzano 48,19

Netro 44,30

Occhieppo Inferiore 48,84

Occhieppo Superiore 52,34

Pettinengo 49,96

Piatto 68,10

Piedicavallo 40,88

Pollone 50,44

Ponderano 52,94

Portula 54,12

Pralungo 49,17

Pray 52,07

Quaregna Cerreto 55,90

Ronco Biellese 55,80

Roppolo 54,78

Rosazza 63,22

Sagliano Micca 49,96

Sala Biellese 53,10

Salussola 75,09

Sandigliano 52,40

Sordevolo 48,12

Sostegno 49,84

Strona 51,32

Tavigliano 73,44

Ternengo 61,11

Tollegno 50,18

Torrazzo 48,13

Valdengo 55,39

Valdilana 50,06

Vallanzengo 60,82

Valle San Nicolao 46,05

Veglio 54,57

Verrone 59,50

Vigliano Biellese 52,47

Villa Del Bosco 50,34

Villanova Biellese 47,44

Viverone 53,67

Zimone 59,87

Zubiena 51,54

Zumaglia 52,11

I dati dei tre comuni biellesi chiamati ad eleggere il proprio sindaco:

Ailoche 73,72

Salussola 73,22

Tavigliano 55,70