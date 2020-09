Referendum 2020, vince il SI nel Biellese: ecco tutti i dati comune per comune

Il SI al referendum costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari vince nel Biellese con il 68,03% dei voti. Il NO si ferma al 31,97 %. Di seguito sono riportati i dati conclusivi pubblicati sul sito del ministero dell'Interno riguardo i voti (espressi in percentuale e non) in ogni singolo comune della Provincia di Biella.

Ailoche SI 68,88 % (135 voti) NO 31,12 % (61 voti)

Elettori: 260 | Votanti: 203 (78,08%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0

Andorno Micca SI 69,50 % (859 voti) NO 30,50 % (377 voti)

Elettori: 2.585 | Votanti: 1.247 (48,24%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Benna SI 78,13 % (393 voti) NO 21,87 % (110 voti)

Elettori: 942 | Votanti: 506 (53,72%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Biella SI 63,39 % (10370 voti) NO 36,61 % (5989 voti)

Elettori: 34.603 | Votanti: 16.475 (47,61%) Schede nulle: 78 Schede bianche: 38 Schede contestate: 0

Bioglio SI 64,71 % (242 voti) NO 35,29 % (132 voti)

Elettori: 759 | Votanti: 379 (49,93%) Schede nulle: 5 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Borriana SI 73,02 %(276 voti) NO 26,98 % (102 voti)

Elettori: 727 | Votanti: 380 (52,27%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Brusnengo SI 65,76 % (559 voti) NO 34,24 % (291 voti)

Elettori: 1.747 | Votanti: 856 (49,00%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Callabiana SI 58,67 % (44 voti) NO 41,33 % (31 voti)

Elettori: 125 Votanti: 75 (60,00%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Camandona SI 68,49 % (100 voti) NO 31,51 % (46 voti)

Elettori: 278 | Votanti: 151 (54,32%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Camburzano SI 66,31 % (307 voti) NO 33,69% (156 voti)

Elettori: 978 | Votanti: 464 (47,44%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Campiglia Cervo SI 52,26 % (104 voti) NO 47,74 % (95 voti)

Elettori: 416 | Votanti: 201 (48,32%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Candelo SI 72,60 % (2247 voti) NO 27,40 % (848 voti)

Elettori: 6.269 | Votanti: 3.113 (49,66%) Schede nulle: 14 Schede bianche: 4 Schede contestate: 0

Caprile SI 65,69 % (67 voti) NO 34,31 % (35 voti)

Elettori: 152 | Votanti: 102 (67,11%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Casapinta SI 67,84 % (135 voti) NO 32,16 % (64 voti)

Elettori: 331 | Votanti: 201 (60,73%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Castelletto Cervo SI 70,07 % (213 voti) NO 29,93 % (91 voti)

Elettori: 661 | Votanti: 307 (46,44%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Cavaglià SI 69,23% (1091 voti) NO 30,77 % (485 voti)

Elettori: 2844 Votanti: 1599 (56,22%) Schede nulle: 16 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0

Cerrione SI 71,89 % (877 voti) NO 28,11 % (343 voti)

Elettori: 2.328 | Votanti: 1.230 (52,84%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Coggiola SI 67,59 % (511 voti) NO 32,41 % (245 voti)

Elettori: 1.483 | Votanti: 761 (51,31%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Cossato SI 69,78 % (4052 voti) NO 30,22 % (1755 voti)

Elettori: 11.658 | Votanti: 5.867 (50,33%) Schede nulle: 36 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0

Crevacuore SI 71,91% (430 voti) NO 28,09 % (168 voti)

Elettori: 1.196 | Votanti: 603 (50,42%) Schede nulle: 5 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Curino SI 72,11% (106 voti) NO 27,89% (41 voti)

Elettori: 378 Votanti: 148 (39,15%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Donato SI 67,45% (172 voti) NO 32,55% (83 voti)

Elettori: 613 Votanti: 258 (42,09%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Dorzano SI 77,64 % (191 voti) NO 22,36 % (55 voti)

Elettori: 435 | Votanti: 248 (57,01%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Gaglianico SI 70,46 % (1140 voti) NO 29,54 % (478 voti)

Elettori: 3.114 | Votanti: 1.629 (52,31%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 4 Schede contestate: 0

Gifflenga SI 60,34 % (35 voti) NO 39,66 % (23 voti)

Elettori: 95 | Votanti: 61 (64,21%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Graglia SI 68,86 % (387 voti) NO 31,14 % (175 voti)

Elettori: 1.288 | Votanti: 564 (43,79%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Lessona SI 72,06 % (864 voti) NO 27,94 % (335 voti)

Elettori: 2.235 | Votanti: 1.207 (54,00%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Magnano SI 55,35 % (88 voti) NO 44, 65 % (71 voti)

Elettori: 317 | Votanti: 159 (50,16%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Massazza SI 67,41% (151 voti) NO 32,59 % (73 voti)

Elettori: 426 | Votanti: 231 (54,23%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Masserano SI 74,30 % (584 voti) NO 25,70 % (202 voti)

Elettori: 1.663 | Votanti: 794 (47,75%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Mezzana Mortigliengo SI 73,33 % (176 voti) NO 26,67 % (64 voti)

Elettori: 437 | Votanti: 244 (55,84%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Miagliano SI 65,37% (151 voti) NO 34,63 % (80 voti)

Elettori: 449 Votanti: 233 (51,89%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Mongrando SI 69,59 % (1046 voti) NO 30,41 % (457 voti)

Elettori: 3.182 | Votanti: 1.518 (47,71%) Schede nulle: 10 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0

Mottalciata SI 72,10 % (447 voti) NO 27,90 % (173 voti)

Elettori: 1.111 | Votanti: 630 (56,71%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Muzzano SI 55,70 % (132 voti) NO 44,30 % (105 voti)

Elettori: 496 Votanti: 239 (48,19%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Netro SI 69,79 % (238 voti) NO 30,21 % (103 voti)

Elettori: 781 | Votanti: 346 (44,30%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Occhieppo Inferiore SI 71,26 % (1091 voti) NO 28,74 % (440 voti)

Elettori: 3.155 | Votanti: 1.541 (48,84%) Schede nulle: 5 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0

Occhieppo Superiore SI 64,62 % (758 voti) NO 35,38 % (415 voti)

Elettori: 2.264 | Votanti: 1.185 (52,34%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0

Pettinengo SI 66,99% (412 voti) NO 33,01% (203 voti)

Elettori: 1239 Votanti: 619 (49,96%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Piatto SI 65,02 % (184 voti) NO 34,98 % (99 voti)

Elettori: 420 | Votanti: 286 (68,10%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Piedicavallo SI 70,77 % (46 voti) NO 29,23 % (19 voti)

Elettori: 159 | Votanti: 65 (40,88%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Pollone SI 61,77 % (530 voti) NO 38,23 % (328 voti)

Elettori: 1.707 | Votanti: 861 (50,44%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Ponderano SI 71,52 % (1173 voti) NO 28,48 % (467 voti)

Elettori: 3.117 | Votanti: 1.650 (52,94%) Schede nulle: 9 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Portula SI 69,45% (366 voti) NO 30,55% (161 voti)

Elettori: 983 Votanti: 532 (54,12%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 3 Shede contestate: 0

Pralungo SI 66,53 % (664 voti) NO 33,47 % (334 voti)

Elettori: 2.040 | Votanti: 1.003 (49,17%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Pray SI 68,10 % (602 voti) NO 31,90 % (282 voti)

Elettori: 1.719 | Votanti: 895 (52,07%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 4 Schede contestate: 0

Quaregna Cerreto SI 71,43 % (650 voti) NO 28,57 % (260 voti)

Elettori: 1.644 | Votanti: 919 (55,90%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Ronco Biellese SI 62,91 % (419 voti) NO 37,09 % (247 voti)

Elettori: 1.199 | Votanti: 669 (55,80%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Roppolo SI 68,42 % (260 voti) NO 31,58 % (120 voti)

Elettori: 701 | Votanti: 384 (54,78%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Rosazza SI 54,55 % (30 voti) NO 45,45 % (25 voti)Elettori: 87 | Votanti: 55 (63,22%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Sagliano Micca SI 59,15 % (388 voti) NO 40,85 % (268 voti)

Elettori: 1.319 | Votanti: 659 (49,96%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Sala Biellese SI 66,80 % (163 voti) NO 33,20 % (81 voti)

Elettori: 467 | Votanti: 248 (53,10%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Salussola SI 73,92 % (856 voti) NO 26,08 % (302 voti)

Elettori: 1.586 | Votanti: 1.191 (75,09%) Schede nulle: 14 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0

Sandigliano 69,37 % (804 voti) NO 30,63 % (355 voti)

Elettori: 2.229 | Votanti: 1.168 (52,40%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Sordevolo SI 61,85 % (321 voti) NO 38,15 % (198 voti)

Elettori: 1.089 | Votanti: 524 (48,12%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Sostegno SI 67,72 % (214 voti) NO 32,28 % (102 voti)

Elettori: 642 | Votanti: 320 (49,84%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Strona SI 67,19% (299 voti) NO 32,81% (146 voti)

Elettori: 871 Votanti: 447 (51,32%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Tavigliano SI 68,46 % (369 voti) NO 31,54 % (170 voti)

Elettori: 768 | Votanti: 564 (73,44%) Schede nulle: 14 Schede bianche: 11 Schede contestate: 0

Ternengo SI 67,38 (95 voti) NO 32,62 (46 voti)

Elettori: 234 | Votanti: 143 (61,11%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Tollegno SI 65,35 % (645 voti) NO 34,65 % (342 voti)

Elettori: 1.983 | Votanti: 995 (50,18%) Schede nulle: 5 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Torrazzo SI 58,11 % (43 voti) NO 41,89 % (31 voti)

Elettori: 160 Votanti: 77 (48,13%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Valdengo SI 70,38 % (784 voti) NO 29,62 (330 voti)

Elettori: 2.033 | Votanti: 1.126 (55,39%) Schede nulle: 9 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0

Valdilana SI 69,75 % (2989 voti) NO 30,25 % (1296 voti)

Elettori: 8.644 | Votanti: 4.327 (50,06%) Schede nulle: 33 Schede bianche: 9 Schede contestate: 0

Vallanzengo SI 68,93 % (71 voti) NO 31,07% (32 voti)

Elettori: 171 Votanti: 104 (60,82%) Schede nulle: 0 Schede bianche: 1 Schede contestate:0

Valle San Nicolao 67,42 % (238 voti) NO 32,58 % (115 voti)

Elettori: 773 | Votanti: 356 (46,05%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Veglio SI 65,31 (128 voti) NO 34,69 (68 voti)

Elettori: 361 | Votanti: 197 (54,57%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Verrone SI 77,44 % (460 voti) NO 22,56 % (134 voti)

Elettori: 1.005 | Votanti: 598 (59,50%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Vigliano Biellese SI 71,89 % (2422 voti) NO 28,11 % (947 voti)

Elettori: 6.488 | Votanti: 3.404 (52,47%) Schede nulle: 22 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0

Villa Del Bosco SI 63,89 (92 voti) NO 36,11 (52 voti)

Elettori: 298 | Votanti: 150 (50,34%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Villanova Biellese SI 84,72 %(61 voti) NO 15,28 %(11 voti)

Elettori: 156 | Votanti: 74 (47,44%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Viverone SI 71,29% (427 voti) NO 28,71% (172 voti)

Elettori: 1131 Votanti: 607 (53,67%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0

Zimone SI 55,03 % (104 voti) NO 44,97 % (85 voti)

Elettori: 319 | Votanti: 191 (59,87%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0

Zubiena SI 68,61 % (341 voti) NO 31,39 %( 156 voti)

Elettori: 972 | Votanti: 501 (51,54%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0

Zumaglia SI 72,73 % (312 voti) NO 27,27% (117 voti)

Elettori: 831 | Votanti: 433 (52,11%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0