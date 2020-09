Cento giorni a Natale! Non farti cogliere impreparato! FOTO

Vacanze finite?

Sicuramente avrai già ripreso la routine lavorativa di tutti i giorni, e mentre sole e relax sono ormai un ricordo, la tua agenda sarà già colma di impegni, appuntamenti e scadenze importanti da rispettare.

E il Natale?Mancano ancora 100 giorni! Ma fissalo in agenda!

Quelle natalizie sono le festività più attese dell'anno e se ci pensi bene anche in base dalla tua esperienza passata rappresentano la giusta occasione per dimostrare la propria gratitudine con un piccolo o grande dono.

"Non da meno in ambito professionale - dice la titolare di Cioccolato TAF Titti Fortunata Apicella - "il periodo natalizio ed è un momento importante perché offre l'opportunità di poter rafforzare i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori e l'ideale è un regalo elegante in grado di trasmettere la propria stima e sopratutto la propria immagine aziendale."

Quale miglior regalo se non una scatola di cioccolatini? Il cioccolatino è da sempre considerato il gioiello della pasticceria, e Cioccolato TAF permette di personalizzare le proprie creazioni con il tuo marchio aziendale.

Il tuo brand in una scatola di cioccolatini, in una barretta, in una pralina...Un piccolo scrigno firmato Cioccolato TAF ma che parli in modo dolce e raffinato della tua azienda o della tua libera professione; un dono che si differenzi dagli altri regali e che ti faccia ricordare nel tempo.

Scegliere con accuratezza la regalistica aziendale è una strategia che dona un grande valore aggiunto e che garantisce risultati commerciali nel lungo periodo. Non importa quanto sia grande la tua attività, già diverse aziende sensibili al marketing e alla soddisfazione del cliente si sono affidate alla professionalità di Cioccolato Taf e puoi visionare subito alcuni dei lavori svolti collegandoti subito al link https://www.cioccolatotaf.it/per-le-aziende/

"Progetti di questo genere - spiega Titti Apicella - non possono lasciare nulla al caso. Ogni dettaglio deve essere studiato nei minimi particolari.Non aspettare oltre: noi siamo al tuo fianco, ma abbiamo appena 100 giorni, che è il minimo indispensabile per mettere a punto il tuo regalo perfetto".

Cioccolato TAF ti aspetta a Biella in Via Garibaldi 5 dal martedì al venerdì (7:30-19:30) ed il sabato e la domenica dalle 8 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20

Per info e appuntamenti: Tel. 01522341 ; info@cioccolatotaf.it ; www.cioccolatotaf.it ; Facebook: Cioccolato Taf ; Instagram: Cioccolato_taf