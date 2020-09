Nasce il Mucrone Days Contest, protagonista nella Conca di Oropa

Dopo lo stop forzato degli eventi in presenza nel rispetto dei protocolli anti-Covid, i Mucrone Days non si arrendono e sono pronti all’esordio in versione 2.0. Annunciato l’arrivederci al 2021 per le manifestazioni nel cuore della Conca di Oropa, per mantenere alto l’interesse l’Assessorato al Turismo e alla Montagna della Città di Biella, l’APD Pietro Micca e il Tavolo della Montagna promosso dal Comune di Biella sono pronti ad annunciare la nascita del MUCRONE DAYS CONTEST.

In contemporanea al concorso fotografico, nascono le pagine ufficiali Facebook e Instagram Mucrone Days. Il contest fotografico vedrà assoluta protagonista la Conca di Oropa, è aperto a tutti e gratuito, e prevederà una lunga serie di riconoscimenti per gli scatti fotografici più apprezzati. Partecipare ed essere in corsa per i riconoscimenti in palio è semplicissimo. E’ necessario realizzare uno scatto fotografico nella Conca di Oropa (nel periodo dal 26 settembre al 31 ottobre 2020) e inviarlo attraverso la funzione Messenger di Facebook della pagina Mucrone Days, oppure all’indirizzo mail mucronedays@gmail.com.

E’ previsto un massimo di tre scatti per partecipante. L’organizzazione pubblicherà gli scatti sulle pagine Facebook e Instagram intitolate Mucrone Days. Chiuso il contest una speciale giuria presieduta dal giornalista professionista e presidente dell’Associazione Stampa Subalpina Silvano Esposito, dal vice presidente Marco Bardelle, e composta da un rappresentante di ogni associazione ed ente del Tavolo della Montagna stilerà la classifica dei dodici scatti fotografici che riceveranno un riconoscimento utilizzando come metro di giudizio anche i clic “mi piace” raccolti dalle singole fotografie.

Per poter partecipare al Contest sarà necessario inviare una foto scattata durante un viaggio nella Conca di Oropa che riguardi: passeggiate, trekking, ferrate, arrampicate; visita al giardino Botanico, visita al Geosito, Parco Avventura, Esperienza sui Quad. Che sia indicato il luogo dello scatto; che la foto non contenga marchi commerciali, pena l’esclusione della stessa dal Contest. Ricchi i riconoscimenti in palio: una notte con trattamento di mezza pensione, per due persone, presso il rifugio Quintino Sella al Felik; Cena, per due persone, presso ristorante tipico di Oropa; una mensilità gratuita di cardiofitness presso l’Accademia dello sport APD Pietro Micca.

A seguire: un pass a/r Funivie di Oropa; una visita guidata, per due persone, al Giardino Botanico di Oropa; un ingresso, per due persone, alla pista Pattinaggio Oropa; un affitto ciaspole, per due persone, presso ADP Pietro Micca sezione sport invernali; ingresso, per due persone, presso Parco Avventura di Oropa; un libro “Biella nei Secoli”, un libro “365 Biella”, due t-shirt commemorative. E’ intenzione dell’organizzazione realizzare anche un calendario 2021 con gli scatti più votati, mentre la serata finale del Mucrone Days Contest è in fase di organizzazione per l’11 dicembre 2020 nel contesto della Giornata Internazionale della Montagna.

Per tutti coloro che sono interessati a partecipare al contest si consiglia di consultare il “Regolamento Mucrone Days Contest” allegato al presente comunicato stampa. Dice l’assessore al Turismo e alla Montagna della Città di Biella Barbara Greggio: “Ringrazio tutte le associazioni che hanno fatto crescere questa manifestazione con valenza sportiva, di intrattenimento, ludico e che rappresenta un attrattore turistico. La digitalizzazione di questo evento, in linea con le limitazioni dettate dai protocolli Covid, permette comunque di far conoscere, apprezzare e riscoprire il nostro paesaggio alpino. Ringrazio la Pietro Micca per l’input fornito e tutti i componenti del Tavolo della Montagna che si sono subito uniti con entusiasmo a questa proposta”.

Dicono per l’ADP Pietro Micca il presidente Ercole Passera e il vice presidente Giuseppe Lanza: “Quando abbiamo preso coscienza che le restrizioni Covid impedivano di stilare un calendario di eventi, abbiamo pensato che per mantenere alta l’attenzione sui Mucrone Days fosse necessario avviare una nuova iniziativa. E’ importante, pur in un anno anomalo, dare un segnale di presenza e da qui è partita la proposta al Tavolo della Montagna con cui confidiamo di proseguire un lavoro di squadra per rilanciare con un nuovo impulso le prossime edizioni dei Mucrone Days”.

REGOLAMENTO MUCRONE DAYS CONTEST

Il contest fotografico Mucrone Days Contest (di seguito “Contest”) è promosso dall’associazione APD Pietro Micca, C.F. 00431820026 con sede legale in via Monte Mucrone 3, con il patrocinio del Comune di Biella Assessorato alla Montagna della Città di Biella, e (di seguito “Organizzazione”). Il Contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo “Regolamento”) che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare.

1. Durata del Contest Si svolgerà dal 26 settembre al 31 ottobre 2020 sulla pagina Facebook MUCRONE DAYS OFFICIAL e rilanciato sulla pagina Instagram Mucrone Days Official.

2. Modalità e requisiti di partecipazione al Contest La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente attraverso l’invio dello scatto (da realizzare nel periodo 26 settembre-31 ottobre 2020) attraverso la funzione Messenger di Facebook alla pagina MUCRONE DAYS OFFICIAL o attraverso l’indirizzo mail mucronedays@gmail.com che provvederà a pubblicarla nell’Album fotografico della pagina denominata “Mucrone Days – contest fotografico” (di seguito “Album”) e sulla pagina Instagram dedicata.

Per poter partecipare al Contest sarà necessario: inviare una foto scattata durante un viaggio nella Conca di Oropa che riguardi: - passeggiate, trekking, ferrate, arrampicate - visita al giardino Botanico, visita al Geosito, Parco Avventura, Esperienza sui Quad Inoltre: - che sia indicato il luogo dello scatto; - che la foto non contenga marchi commerciali, pena l’esclusione della stessa dal Contest.

È possibile, a discrezione del partecipante, aggiungere un titolo o una breve didascalia. Si potrà partecipare con un massimo di tre scatti. Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al Contest esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale.

3. Proclamazione vincitori e consegna premi Al termine del periodo specificato all’articolo 1 del presente Regolamento, spetterà a una giuria presieduta dal giornalista professionista e presidente Associazione Stampa Subalpina Silvano Esposito, dal vice presidente Marco Bardelle (fondatore MUC) e composta da un rappresentate di ogni associazione ed ente inserito nel Tavolo della Montagna stilare la classifica dei dodici scatti fotografici che riceveranno un riconoscimento utilizzando come metro di giudizio anche il numero di clic “mi piace” raccolti dalle singole fotografie.

I riconoscimenti in palio sono: 1) Una notte con trattamento di mezza pensione, per due persone, presso il rifugio Quintino Sella al Felik 2) Cena, per due persone, presso ristorante tipico di Oropa 3) Una mensilità gratuita di cardiofitness presso l’Accademia dello sport APD Pietro Micca A seguire: un pass a/r Funivie di Oropa; una visita guidata, per due persone, al Giardino Botanico di Oropa; un ingresso, per due persone, alla pista Pattinaggio Oropa; un affitto ciaspole, per due persone, presso ADP Pietro Micca sezione sport invernali; ingresso, per due persone, presso Parco Avventura di Oropa; un libro “Biella nei Secoli”, un libro “365 Biella”, due t-shirt commemorative. La proclamazione delle fotografie vincenti avverrà nella giornata di venerdì 11 dicembre 2020 (Giornata Internazionale della Montagna) durante una serata ufficiale.

I vincitori saranno contattati dallo staff nei giorni successivi alla chiusura del Contest tramite la funzione MESSENGER di Facebook oppure via mail. E’ intenzione dell’Organizzazione stampare, con delle foto selezionate dal Contest, un calendario nel quale saranno citati e ringraziati pubblicamente gli autori.

4. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie Ogni partecipante al presente Contest cede all’Organizzazione dei Mucrone Days il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità di cui al presente Contest e caricate sul proprio profilo di Instagram o di Facebook e dei canali istituzionali della Città di Biella. Pertanto i partecipanti autorizzano l’organizzazione dei Mucrone Days all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate durante il Contest e condivisi sui predetti social.

Ogni partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti (anche minori) raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini. In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte dell’Organizzazione su Facebook, Instagram ed eventuale materiale cartaceo, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato sul social o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari. L’Organizzazione non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.

5. Responsabilità e garanzie dei partecipanti Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di legge che: 1. le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: (i) non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; (ii) non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono materiale politico; 2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale l’Associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.

Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne l’Organizzazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.

6. Accettazione del Regolamento La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento mediante tutti i canali di comunicazione della Città di Biella, dell’ADP Pietro Micca e delle associazioni facenti parte del tavolo Mucrone Days ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dall’organizzazione.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente Contest, i partecipanti possono scrivere alla pagina Facebook Mucrone Days Official oppure all’indirizzo mail mucronedays@gmail.com. 9. Modifiche al Regolamento L’organizzazione si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente Regolamento in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche.