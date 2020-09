Hobby Center si espande e inaugura il nuovo negozio di Pray

Questo sabato, 26 settembre, lo storico negozio di fai-da-te di Andorno Micca “Silmafer Hobby Center” festeggerà il trasferimento nella nuova sede di Pray, situata in via B. Sella 133 (ex locali KL Sport).

“Ci siamo trasferiti all’interno di nuovi spazi, sempre a Pray, per ampliare il negozio. Abbiamo ricevuto riscontro talmente buono dalla Valle, che abbiamo deciso di ingrandirci in questi nuovi locali. Siamo entusiasti!” racconta Mauro Neggia, titolare.

L’ospite d’onore della giornata sarà Mario Midali, artista e scultore che, con la propria motosega, crea delle sculture. L’inaugurazione durerà tutta la giornata, dalle 9 alle 19. Ci saranno dimostrazioni per provare le macchine presenti e offerte speciali per l’occasione, anche su prodotti stagionali come le stufe, il pellet e molto altro.

Per info: 015 471941 - PRAY (BI) Via B. Sella 133 (ex locali KL Sport).