A Vigliano l'amministrazione Vazzoler incontra i commercianti locali

L'amministrazione Vazzoler incontra i commercianti di Vigliano Biellese a distanza di mesi dalla riunione programmata per il mese di marzo ma annullata a causa della pandemia da Covid-19. Ora, con le docute precauzioni, è stato fissato l’incontro al Teatro Erios per giovedì 24 settembre, alle 20.30, nel rispetto delle distanze interpersonali e delle misure igienico sanitarie e di tracciamento stabilite dalle norme.

Come si legge dal sito comunale, in tale contesto sarà illustrato il progetto “Sempre + Digital Commerce 2020” che il Comune ha promosso all’interno di Agenda Digitale di Biella, per fornire a tutti gli operatori economici utili informazioni per orientarsi nel mondo della vendita on line, che proprio nell’inverno-primavera appena conclusi ha avuto un incremento significativo.

“L’incontro del 24 settembre sarà inoltre l’occasione per attivare una nuova forma di ascolto nei confronti degli operatori economici, per la ricerca comune di nuovi approcci e soluzioni ai problemi che ciascuno avverte nel proprio settore e che, purtroppo, in molti casi si sono acuiti nel recente periodo – spiegano dal Comune - E' intenzione dell'amministrazione valutare congiuntamente come realizzare iniziative di promozione del commercio, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e comunque utili per la promozione e la valorizzazione delle attività”.