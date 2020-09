Rosazza e Valle Cervo raccontati col teatro, successo di pubblico per gli spettacoli itineranti FOTO

Il teatro conquista l'Alta Valle del Cervo. Nei giorni scorsi, sono stati venduti quasi 400 biglietti per lo spettacolo itinerante “Scalpellando Rosazza...pezzo a pezzo”: protagonisti assoluti la sienite, la varietà di granito di pregio di cui la Valle è ricca, e il senatore Federico Rosazza che, insieme all'artista Giuseppe Maffei, ridisegnò il volto del borgo.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il successo della rappresentazione teatrale realizzata da ARS Teatrando con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – dichiara il sindaco Francesca Delmastro – I molti ticket emessi testimoniano la ricettività del borgo e la possibilità di portare eventi culturali in Valle. La bellezza di Rosazza, che ha fatto da cornice alle scene di Teatrando, ha fatto il resto: un teatro a cielo aperto che ha lasciato tutti con il naso all’insù, un’esperienza che, speriamo, resti nel cuore di tutti gli spettatori che non hanno lesinato complimenti per l’iniziativa”.