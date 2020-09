Il ricordo di Pella: “Il mio grazie a Luigi Squillario per la sua dedizione al Biellese”

“La tutela del bene comune come principio guida di ogni scelta, prima come sindaco di Biella e poi come presidente della Cassa di Risparmio e della Fondazione oltre che amministratore di Città Studi: é senza dubbio il testimone che raccolgo dalla conoscenza e dal confronto con Luigi Squillario. Amministratore intelligente e attento della sua città, con una visione chiara, più ampia, sempre rivolta a tutto il territorio biellese per lo sviluppo della sua vocazione e identità. Mai si scordava, infatti, del suo comune di origine, in provincia, e della sua responsabilità nel determinarne le sorti come sindaco del capoluogo”.

Queste le parole di cordoglio del deputato e sindaco di Valdengo Roberto Pella per ricordare la nobile figura di Luigi Squillario, scomparso all’età di 85 anni. “Ci siano di esempio e memoria i valori e gli ideali di Squillario per superare questo 2020 così doloroso e difficile – conclude Pella - nel dare il nostro contributo come costruttori di futuro per il nostro amato territorio”.