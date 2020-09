Il cordoglio del Partito Democratico biellese per la scomparsa di Luigi Squillario

Il partito democratico Biellese esprime il suo cordoglio per la morte dell'avv. Squillario, per tanti anni presidente e poi garante del Partito. I ricordi sono importanti quando una vita è stata spesa ponendo sempre al centro del proprio agire l’interesse del proprio territorio e la tutela del bene comune. Molti ricorderanno il suo operato nella Fondazione Cassa di risparmio, nella sua visione di futuro con l'investimento in Città Studi e nel palazzo Gromo Losa.

Molti lo ricorderanno come il politico di "razza" che ha dominato la scena politica biellese per tanti anni nella DC, come Sindaco della città di Biella, molti lo ricorderanno come maestro, mentore, amico.Noi vorremmo ricordarlo come lo abbiamo conosciuto: una persona disponibile, attenta e sempre pronta a discutere, a rimbrottare e a far ragionare anche chi, come molti di noi, proveniva da storie politiche e personali diverse. Lo ringraziamo per le tante discussioni, spesso vivaci, che abbiamo avuto il piacere di condividere. L’avv. Squillario lascerà in molti di noi un vuoto incolmabile. Ci stringiamo alla famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze.