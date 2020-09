Cade con la moto per evitare animale selvatico, centauro finisce in ospedale

È stato trasportato in ospedale il motociclista di Massazza rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 settembre, in un incidente stradale autonomo sulla Provinciale di Salussola Arro. Dalle prime testimonianze, sembra che un animale selvatico sia spuntato all'improvviso in mezzo alla carreggiata e per evitare lo scontro sia precipitato a terra con la sua moto.

È stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno caricato sull'ambulanza in direzione del Pronto Soccorso. Si parla di una prognosi di circa 10 giorni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.