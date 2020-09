AIB Biella, ripulite e montate le vasche per gli elicotteri contro gli incendi boschivi FOTO

Sono terminati oggi, 21 settembre, i lavori di ripristino delle vasche AIB nell'area 42 della Provincia, utilizzate per lo più in caso di incendi dagli elicotteri per il rifornimento d'acqua. Queste sono posizionate in alcuni punti strategici del Biellese, come in Baraggia, a Oropa, sul Monte Casto, a Piedicavallo e perfino in prossimità della Trappa di Sordevolo.

Per l'occasione, sono state smontate, ripulite, rimontate e riempite d'acqua dalle squadre AIB di Biella, Zumaglia, Andorno Micca, Salussola, Roppolo e Tavigliano. “Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria – spiega l'ispettore provinciale Rodolfo Gilardi – Presto verranno ripulite anche tutte le altre presenti in altre aree”.