A Biella è lutto cittadino per il sindaco emerito Luigi Squillario

La Città, l'Amministrazione e tutti gli uffici comunali di Biella, unendosi ai sentimenti della popolazione, esprimono con forza la partecipazione per la scomparsa del Sindaco emerito Luigi Squillario.

Per testimoniare l’attenzione della cittadinanza per la scomparsa di un uomo che ha contribuito notevolmente allo sviluppo della città, il Sindaco di Biella, Claudio Corradino, con Ordinanza 31/2020, ha ordinato la proclamazione del Lutto cittadino per il giorno 22 settembre, giorno di svolgimento delle esequie, che avverranno in Duomo, dell’avvocato Luigi Squillario.

In questa giornata è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede del Palazzo Civico, Palazzo Oropa e l’osservanza di un minuto di silenzio e raccoglimento presso tutti gli uffici pubblici alle 12.

Si richiede inoltre che i titolari e i fruitori delle attività commerciali e in particolare gli esercizi pubblici della città, esprimano la loro partecipazione al lutto evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata.