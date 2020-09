A nome dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, con commozione, esprimo sincero cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Luigi Squillario che ricordo per la grande generosità e dedizione al territorio, prima come Sindaco della Città di Biella, poi come Presidente della Fondazione CRB.

STEFANO RUBIN PEDRAZZO

Presidente Associazione Teatro Popolare di Sordevolo