A Mongrando apre un nuovo negozio di generi alimentari FOTO

Buone notizie per i cittadini di Mongrando. Sabato scorso si è tenuta l'inaugurazione di un nuova attività commerciale che prenderà il nome di “La bottega di Barbara”. Il negozio di generi alimentari sorge in via Roma 12 ed è gestito da Barbara Malgaroli, molto conosciuta anche a Tollegno. Alla cerimonia inaugurale era presente, oltre al sindaco di Mongrando Antonio Filoni, anche il primo cittadino di Tollegno Pier Giuseppe Acquadro, in compagnia di molte persone incuriosite dalla novità in paese.