Pallamano, l'FC Vigliano a Zumaglia per un campus maschile e femminile

La sezione Pallamano della Polisportiva FC Vigliano in collaborazione con Exes 1984 organizza un week end di allenamento collettivo femminile e maschile presso il centro sportivo di Via Rimembranze a Zumaglia.

Dopo la seduta del sabato dedicata alle ragazze nate nel 2004 e annate seguenti, svolta nel rispetto dei parametri legati all’emergenza sanitaria, è la volta del campus maschile che ha preso il via alle 9,45 di questa mattina. Alle 14 è prevista la ripresa dell’allenamento Under 15 maschile con termine alle 16.

La seduta di allenamento femminile è stata dedicata particolarmente alla conoscenza reciproca delle ragazze con un allenamento incentrato sulla tattica difensiva collettiva. Agli accompagnatori sarà permesso sostare in area specifica dell’impianto di allenamento nel rispetto delle norme di prevenzione dettate dall’emergenza sanitaria; inoltre, previa segnalazione ai referenti delle singole società (Simone Lugli per FC Vigliano e Alessandro Viggiano per Exes 1984), sarà permesso agli accompagnatori e ai genitori dei ragazzi di utilizzare gratuitamente il campo da calcio a5 in erba e il campo da tennis del complesso sportivo.