On. Roberto Pella (FI): "Riapertura stadi contingentata, boccata d'ossigeno per lo sport"

"L'apertura a mille spettatori per eventi sportivi è un primo importante passo in avanti verso la ripartenza di un settore che ha tra i propri tratti distintivi l'interazione con il pubblico e lo spettacolo, e da questi deriva anche una parte del proprio sostentamento e sviluppo economico. Sarà importantissimo continuare a monitorare l'andamento dei contagi e continuare a implementare e rafforzare ogni misura ritenuta utile per prevenirne la diffusione, scongiurando così l'ipotesi peggiore di una nuova chiusura. La situazione epidemiologica in corso non consente errori di valutazione, ma, con senso di responsabilità, é giusto continuare, passo dopo passo, nel percorso di riapertura per tutti gli sport e per tutte le categorie. Da amante dello sport, Sindaco e nel mio ruolo di Presidente dell’Associazione parlamentare “Amici della Maglia Azzurra” voglio esprimere soddisfazione e un in bocca al lupo agli atleti per tutti i campionati e gli eventi in programma".