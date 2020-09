Il Memorial Allasa al classe 2004 Gabriele Bessega. In gara 195 giovani ciclisti FOTOGALLERY

Sono stati 195 i giovani ciclisti che questa mattina, 20 settembre, hanno partecipato al Memorial Allasa, gara ciclistica organizzata da US Vallese in collaborazione con Ucab Biella. Riservata alle categorie Allievi primo e secondo anno, la competizione è stata prova unica valevole per la Maglia di Campione Regionale Piemonte e Campione Provinciale Biellese.

Soddisfatto il presidente Ucab Filippo Borrione: "Tanti i complimenti giunti da organizzatori e partecipanti - commenta - soprattutto per quanto riguarda l'aspetto legato alle normative anticovid e alla sicurezza. Numerosi i genitori giunti per seguire i ragazzi: la loro presenza è stata gestita nel rispetto della legge, attraverso l'utilizzo di zone opportunamente delimitate". A dare il via alla gara il presidente della Provincia di Biella Gianluca Foglia Barbisin affiancato dal sindaco di Bioglio Stefano Ceffa. Presenti anche l'onorevole Roberto Pella e una rappresentanza della Regione Piemonte.

Ecco i risultati dei primi dieci: primo a raggiungere il traguardo Gabriele Bessega, classe 2004 e portacolori della Bustese Olonia, che ha chiuso con un tempo di 1h42'22". Seguono a ruota Gabriele Cerutti (2005 - società Esperia Piasco) e al terzo posto Dario Belletta (2004 - società Busto Garolfo). Quarto posto per Andrea Noviero Raccagni del GS Levante, seguito da Pietro Mattio del Vigor Cycling Team e da Alessandro Perracchione dell'asd Young Bikers Team. In settima posizione Mirko Bozzola (Pedale Senaghese Piemonte), ottavo Filippo Turconi (Bustese Olonia) e nono Matteo Zucchi (GS Prealpino). Infine, in decima piazza Federico Lazzarin, portacolori del Busto Garolfo come il compagno sul terzo gradino del podio.