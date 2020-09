Cantine aperte, il Castello di Moncrivello e il Comune di Maglione al Waterfestival Viverone 2020

L’edificio ristrutturato nel Quattrocento, formato da un nucleo centrale raccordato alle due antiche torri, è a due piani collegati da una armoniosa scala elicoidale in mattoni, comprende i saloni per le manifestazioni a piano terreno e le sale sovrastanti, quasi tutte con soffitto a cassettoni e con un camino in cotto del XV secolo. La bella torre di “villa Moncrivello” era un edificio che faceva parte del castello che si estendeva fin là. C’è poi la Chiesa santuario di Santa Maria Assunta di Miralta, situata sulla cresta della collina omonima, all’estremo sud del paese verso Villareggia, dove vi furono i primi insediamenti abitativi. Un percorso di circa 1,5 km collega il centro abitato al Santuario.

Presente al “Discovery Viverone & Serra Morenica” anche il comune di Maglione, ubicato sull’ultima propaggine dell’anfiteatro morenico di Ivrea e posto a un’altitudine di 300 metri. È famoso per l’annuale sagra delle pesche che si svolge ogni anno a fine luglio. Da vedere anche i vigneti di Erbaluce e i frutteti. Per notizie più approfondite sulla storia visitare il sito www.comune.maglione.to.it.

Il weekend, poi, proseguirà con gli altri appuntamenti di Discovery Viverone & Serra Morenica e con le gare del VI Gran Premio di Motonautica per l’assegnazione del titolo Mondiale di Formula 4, del titolo Mondiale di Formula 350 che si disputeranno in prova unica con quattro brevi manches, e della tappa del Campionato Italiano Formula Junior Elite. La promozione turistica del territorio racchiusa nel nome di Discovery Viverone & Serra Morenica è l’insieme degli eventi promozionali realizzati in collaborazione con il Comune di Viverone, La Regione Piemonte, i Comuni del Territorio e l’Agenzia di Sviluppo della Serra. Verranno organizzati eventi di intrattenimento turistico e sportivo con itinerari enogastronomici alla scoperta del territorio.

Giunto alla sesta edizione, per la seconda volta il Waterfestival 2020 viene organizzato dal Rainbow Team Association asd, la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca, presidente dell’associazione e allenatore delle leve giovanili. Dopo il successo dell’anno scorso del Gran Premio che tornava a sei anni di distanza dall’ultima edizione biellese, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Viverone, la Regione Piemonte, U.I.M. (Union International Motonautique) e FIM (Federazione Italiana Motonautica), il Waterfestival 2020 sarà un’occasione non solo per confermare la presenza del Rainbow Team a livello nazionale e internazionale, ma per riportare turismo e attenzione al territorio biellese utili per la rinascita post-Covid.

Sebbene tutto verrà organizzato secondo le norme anti virus, questo non vieterà di poter non solo assistere alle gare di uno sport che oggi, dopo i successi degli anni ’80, torna in auge, ma permetterà anche di partecipare alle varie iniziative collaterali create apposta per turisti e ospiti. Anche per questa edizione, il Rainbow Team è onorato di essere stato designato direttamente dalla Federazione Italiana Motonautica F.I.M. come organizzatore ufficiale dell’evento.