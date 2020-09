Umidità di risalita: cause e rimedi

Cosa fare contro la cosiddetta umidità di risalita? Se lo chiedono in molti, dato che il problema si presenta in tantissime case.

Si tratta, nello specifico, di umidità proveniente dal terreno che è tipica delle case che si trovano al primo piano o nel seminterrato, sia in città che al mare o in montagna.

Quando ci si ritrova a dover fare i conti con questo tipo di umidità significa che la porosità dei muri ha permesso una infiltrazione d’acqua, che si espande in maniera capillare. Più grande è la macchia che si viene a formare e maggiore è il problema.

Questo è proprio il momento di fare qualcosa. Ancor prima di capire quali sono i rimedi per l’umidità di risalita è necessario scoprirne le cause, così da riuscire a risolvere il problema in maniera definitiva ove possibile.

Solitamente questo tipo di umidità interessa i muri interni ed esterni della propria abitazione, ma non solo. Non è raro, infatti, che venga intaccato anche il pavimento. Questo avviene quando si ha un massetto non adeguatamente impermeabilizzato. In altri casi, l’umidità fuoriesce dalle fughe.

Attenzione a quella tipologia di umidità che sembra essere di risalita e che arriva ai piani superiori: in questo caso è più giusto ipotizzare una infiltrazione dovuta a qualche danno alle tubature.

Riconoscere l’umidità di risalita

Prima di effettuare la propria ricerca umidità di risalita rimedi su Google e individuare la miglior ditta per risolvere il problema come EdilRocchi è utile andare a fare un po’ di chiarezza sulle caratteristiche per riconoscere il fenomeno.

Uno dei “sintomi” più evidenti di questo tipo di umidità, oltre a delle pareti che appaiono bagnate e in alcuni punti scrostate, è la presenza di efflorescenze di sali bianchi. In questo caso è immediatamente il caso di chiamare la ditta in questione per procedere a una valutazione del danno e a un lavoro di ripristino dei muri e dell’intonaco.

Umidità di risalita rimedi

La prima soluzione per l’umidità di risalita è quella di individuare la miglior ditta per effettuare il lavoro di ripristino. Questo può avvenire in diversi modi:

impermeabilizzazione conto terra a penetrazione osmotica

barriera chimica con imbibizione di resine

Il team di esperti, a seconda della situazione e dell’entità del problema che si troveranno dinanzi, sapranno individuare la migliore soluzione per l’umidità di risalita così da riuscire a liberare la casa da anti-estetiche e insalubri macchie di umidità.