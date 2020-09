Tollegno, fa incidente e si allontana. Indagini in corso

Fa incidente, impreca contro l'altro conducente e si allontana senza fermarsi. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 19 settembre, in regione Bazzera a Tollegno. A lanciare l'allarme la conducente dell'altra auto, una 41enne a bordo di un Peugeot 308, che ha dichiarato alle forze dell'ordine di essersi fermata in prossimità di una curva cieca a causa di un forte boato che l'aveva spaventata e che, poco dopo, si era scontrata con una macchina proveniente dalla corsia opposta. Secondo la testimonianza della donna, l'altro automobilista avrebbe imprecato contro di lei per poi fare retro e allontanarsi senza lasciare traccia. Sono in corso accertamenti.