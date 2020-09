Lutto per l'avvocato Squillario, da Oropa il ricordo di Giancarlo Macchetto e don Michele Berchi

Riceviamo e pubblichiamo:

Giancarlo Macchetto, Amministratore delegato di parte laica, facendosi portavoce di tutta l’Amministrazione del Santuario di Oropa, dichiara: "La notizia della morte dell’avvocato Luigi Squillario colpisce e rattrista tutti qui in Santuario. Di Oropa Squillario è stato fedele devoto, amico e artefice di tanti interventi che, attraverso i contributi della Fondazione CrB di cui è stato per molti anni Presidente, hanno permesso la realizzazione di attività manutentive straordinarie e di miglioramenti sulla fruibilità della struttura di Oropa.

Il Rettore, canonico Michele Berchi, esprimendo anche il cordoglio dei Sacerdoti collegiali e delle Figlie di Maria, dichiara: "La notizia è giunta ad Oropa in una mattinata fitta di pellegrinaggi e ha rattristato tutti per il profondo legame che l’avvocato Squillario ha con il Santuario. Dico “ha” con particolare convinzione, perché sono certo che in questo momento, per noi di lutto, la Madonna di Oropa lo sta accogliendo, ricompensandolo per il bene che ha fatto a tutta la nostra città e in particolare ad Oropa".