"Grazie Avvocato", il presidente della Fondazione CRB Ferraris ricorda Squillario

Riceviamo e pubblichiamo:

"Oggi è un giorno triste per la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che piange la morte del suo fondatore, Luigi Squillario, ma è anche un giorno di memoria in cui guardare con orgoglio a tutto ciò che ha saputo costruire e che vivrà oltre di lui. Quando un uomo come Squillario muore infatti il naturale silenzio imposto dal rispetto si anima delle voci dei tanti che lo hanno apprezzato e sono le sue stesse opere a parlare per lui componendo un florilegio di progetti che parlano di futuro.

La tristezza si trasforma così in sorriso nel pensare ad esempio alla sua “Madonna del piumin” che celebra proprio oggi i vent’anni a Bagneri e la cui copia veglia sulla Fondazione.Ma gli esempi di come una vita spesa per il bene comune dia frutti eterni potrebbero essere molti, per questo sono onorato di aver raccolto il testimone di uno dei più grandi personaggi della nostra terra e, nell’unirmi al dolore della moglie e delle figlie, porto loro l’abbraccio di tutti gli Amministratori della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Segretario Generale e di tutti i collaboratori.

Il 2020 ci ha portato via molte cose, ma sono certo che non potrà mai portarci via l’esempio di un uomo che ha saputo sempre lottare con entusiasmo e fiducia per il futuro del suo Biellese: Grazie Avvocato!".