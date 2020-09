Delmastro su Squillario: "Chi lascia un segno del suo passaggio sopravvive nelle opere compiute"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Luigi Squillario: sembrava che dovesse vegliare sempre su Biella. Un uomo che ha segnato il suo passaggio, trasformando Biella, con fermezza e sempre con sguardo al futuro. Un uomo capace di dispensare consigli a prescindere dalle appartenenze, anche se profondamente di parte, ma nel senso più nobile del termine. Un uomo che, anche nelle scelte che non ho condiviso come la scelta di collocare città studi fuori dal centro e non al Piazzo, ha segnato l’urbanistica della nostra città.