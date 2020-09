Corradino ricorda Squillario: "Le sue scelte hanno influito sul destino della città"

"Ci lascia un sindaco, un amministratore, una persona carismatica, che ha vissuto da grande protagonista la vita della nostra città". Con queste parole pubblicate in un post di Facebook l'attuale primo cittadino di Biella Claudio Corradino partecipa al cordoglio per la morte dell'avvocato Luigi Squillario.

"Da sindaco ha assunto - scrive Corradino - in anni diversi da oggi, scelte che hanno influito sui destini della città. Ma lo voglio ricordare soprattutto nel suo incarico più recente, da presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, perché con la sua azione ha dato la possibilità a tante realtà del nostro territorio, specialmente legate al mondo dell’associazionismo, di proseguire nel loro cammino. Per questo, da primo cittadino d’oggi, mi sento solo di ringraziare per il tempo e le energie profuse a favore della collettività l’avvocato Luigi Squillario. Riposa in pace".