Biellese magico e misterioso: Una fata coi piedi d’oca scacciata dal Biellese si rifugiò sui monti del Verbano

Secondo una notissima leggenda, le fate che da un mondo lontano erano arrivate nella val dl’Elf rivelando ai montanari i segreti della lavorazione del latte sarebbero fuggite lontano indignate per essere state canzonate quando durante un ballo si scoprì che avevano i piedi d’oca.

Lasciata per sempre la terra biellese, le straordinarie figure benefiche e gioiose dovettero cercarsi un altro luogo dove poter vivere finalmente in santa pace. E non dovettero andar molto lontano.