Fecondazione eterologa: significato, costi e dove farla

Quando si parla di fecondazione eterologa si tocca un argomento difficile, che richiede un approfondimento.

Si entra, naturalmente, nell’ambito della cosiddetta procreazione medica o procreazione assistita e il processo si può attivare nel caso in cui ci sia una comprovata condizione di infertilità.

Significato di fecondazione eterologa

Il significato di fecondazione eterologa ci dice che il seme o l’ovulo provengono da un soggetto esterno alla coppia.

Nello specifico, si parla di una tecnica di procreazione assistita ritenuta legittima in Italia nel caso in cui non ci siano altri modi per risolvere la situazione di infertilità. Per questo motivo, chi cerca un centro per effettuare una fecondazione eterologa Roma può affidarsi a Raprui. Il centro in questione è da anni uno dei più accreditati e più apprezzati in Italia per questo tipo di fecondazione, alla luce anche dei risultati che si riescono a ottenere.

Se ci si domanda come avviene la fecondazione eterologa si deve sapere che ci sono diversi tipi di tecniche. Essenzialmente si manipolano spermatozoi e ovociti così da riuscire a dare vita a una nuova gravidanza.

Esistono nello specifico tre tipologie di procedure, che sono più o meno invasive in base a quella prescelta o che si reputa necessaria.

Nel primo caso, si ha la possibilità di accedere a una procedura di primo livello che prevede la fecondazione all’interno dell’apparato femminile. Nel caso delle procedure di secondo e terzo livello, invece, si opera in maniera più invasiva. In questi casi la fecondazione avviene in vitro.

Sarà necessario pianificare tutto con un esperto, che sia in grado di valutare la complessità della situazione e proporre quella che è la soluzione migliore per le esigenze della coppia. Prima di partire verranno effettuate delle analisi specifiche, che andranno a vagliare la situazione sotto ogni aspetto.

I costi della fecondazione eterologa

Quando si pensa di voler ricorrere a questo tipo di intervento per avviare una gravidanza, una delle domande più ricorrenti che concerne i costi della fecondazione eterologa possiamo dire che è impossibile dare una stima precisa. Molto dipende dalla situazione della coppia, da quello che è necessario fare, dalla tecnica utilizzata, dal centro prescelto e così via. Si tratta di un intervento che viene effettuato in cliniche private.

Il consiglio è quello di chiedere una consulenza presso un centro specializzato come quello indicato così da avere un’idea non solo delle procedure ma anche di quelli che saranno i costi di questo tipo di operazione.