Come liberarsi delle blatte: consigli utili

Le blatte sono degli insetti non solo brutti da vedere, ma anche pericolosi per la salute delle persone. Come liberarsi delle blatte? Questa domanda ce la siamo posti tutti almeno una volta nella vita e per chi si trova a dover trovare una soluzione a questo problema saranno utili una serie di consigli che stiamo per dare.

Le blatte, infatti, sono portatrici di alcune malattie come la Salmonella e altre patologie causate da batteri ed è per questo che è il caso di debellarle.

Va da sé che è utile avere qualche informazione in più prima di capire in che modo disinfestare casa dalle blatte.

La prima domanda che può essere utile porsi è quella che ci aiuta a capire come entrano in casa le blatte. Sono in tanti che se lo chiedono ed è bene sapere che nella maggior parte dei casi riescono a infilarsi attraverso porte, finestre, fessure, canali di scolo, tubi. In altri casi le portiamo dentro senza accorgercene, in sacchetti o scatole di cartone.

Spesso non ci si accorge subito di avere un problema, perché si tratta di animali fotosensibili che, quindi, escono quasi esclusivamente durante le ore notturne per andare alla ricerca di cibo. A tal proposito si deve sfatare un falso mito: le blatte non entrano solo nelle case sporche anche se tenere sempre pulita la propria abitazione può ridurre al minimo i posti in cui possono rifugiarsi questi insetti.

Si tratta di insetti molto infestanti perché si riproducono facilmente e, pertanto, quando se ne nota la presenza è il caso di rivolgersi immediatamente a una ditta che si occupa di disinfestazioni.

L’intervento deve essere studiato nei minimi dettagli ed è per questo motivo che sarà opportuno affidarsi solo a dei professionisti esperti. Si procederà, quindi, con l’utilizzo di agenti chimici disinfestanti che verranno inseriti nei tubi di scolo e negli scarichi. Allo stesso tempo saranno piazzate delle trappole e verrà utilizzato un gel insetticida molto potente. Questo intervento porterà alla distruzione della colonia di blatte insediate nella propria casa, evitando che queste si riproducano infestando ancora di più l’appartamento.

Un intervento che deve essere fatto quanto prima possibile così da risolvere uno dei problemi più fastidiosi tra quelli che potrebbero affliggere il proprio appartamento.