Campiglia, aperture programmate e visite guidate al nuovo museo della Soms

Visto il successo di pubblico nella giornata di inaugurazione del 13 settembre, il Comune di Campiglia Cervo e i volontari propongono le aperture pomeridiane del nuovo museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso nelle domeniche del 20 e 27 settembre. Le aperture proseguiranno con lo stesso orario (14-18) ogni prima domenica del mese a partire dal 4 ottobre e i volontari saranno disponibili per la visita guidata. Positivi i commenti da parte di tutto il pubblico, anche qualificato, che dimostra sorpresa ed apprezzamento fin dall'ingresso nello stabile per le soluzioni moderne ed accattivanti dell'esposizione. Tanto stupore si deve anche alla validità dei restauri del salone, dei mobili e degli oggetti, come le bilance, la scrivania e il biliardo e quello stupefacente della prima bandiera.