Vigliano, la Dragon's Karate ha un nuovo aspirante allenatore

Dragon's Karate di Vigliano è ripartita molto bene con tutti i corsi attivi in via Milano, 408. Molti i risultati ottenuti in 25 anni di attività, 850 medaglie fanno bella mostra nelle bacheche dei suoi atleti. Dal 2020 c'è anche una bella novità: si affiancherà al Maestro Palma Arpone cintura bianco-rossa 6° dan, il plurimedagliato Simone Pleitavino.

Simone ha collezionato parecchie medaglie qualificandosi più volte alle finali Nazionali, compresa quella del 2020 che per motivi di emergenza sanitaria quest'anno non sono ancora state svolte. Ha frequentato il corso per aspirante allenatore indetto dalla regione Piemonte, superando brillantemente l'esame finale e affiancherà quindi il Maestro nelle lezioni della palestra, dove ben presto vestirà i panni da tecnico.