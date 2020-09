Golf Club Cavaglià, a Schellino il Trofeo Biverbanca. Zanetti trionfa al Glp Solution

Sabato scorso al Gc Cavaglià si è giocato il classico Trofeo Biverbanca (18 buche, Stableford, 3 categorie), una delle gare storiche del calendario stagionale che ha superato la ventesima edizione.

Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Nicole Zanetti Cavaglià 27, 1° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 34, 2° Netto Aldo Spezzaferri San Vito 34. Seconda categoria: 1° Netto Andrea Carrera Cavaglià 43, 2° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 35. Terza categoria: 1° Netto Gianfranco Gassino Primule 44 2° Netto Roberto Dutto Cavaglià 43. 1° Seniores Salvador Loring Estero 41. 1° Ladies Giuseppina Brignoli Cavaglià 36. Nearest femminile buca 9 Giuseppina Brignoli m. 4,98. Nearest maschile buca 6 Lorenzo Paravella m. 3,20.

Infine, questo fine settimana, il calendario prevede la tanto attesa Coppa del Presidente. Si giocherà sulla distanza di 36 buche con prima categoria medal e 2a/3a categoria Stableford. Oltre ai premi di categoria e i gadgets dello sponsor Volvo auto.var-bi.var Gruppo nuova sa.car, in palio per il miglior risultato netto di 1a, 2a e 3a categoria ci sarà un voucher per la finale della GolfItaliano Cup all'Acacya Golf Resort. Iscrizioni. Soci 30 € (1 giorno 20€), esterni gara e green fee per due giorni 90€ (1 giorno 70 €). A fine premiazione seguirà rinfresco.