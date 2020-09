Calcio, alla Chiavazzese arriva Giacomo Defabian Ciarletti

La Chiavazzese ha un nuovo giocatore: prelevato da La Biellese il giovane centrocampista, classe 2003, Giacomo Defabian Ciarletti.

Giacomo è un vero talento: dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco eccezionale ed intelligenza tattica abbondantemente sopra la media nonostante la giovanissima età. Questa ultima sua caratteristica ne fa di lui un calciatore adattabile in qualsiasi ruolo offensivo, dal centrocampo all’attacco. I “mezzi” per fare bene ci sono e il suo futuro non può che essere brillante.