La Provincia investe 1,8 mln per sette lavori su strade e cavalcavia ferroviario

La Provincia di Biella, malgrado le difficoltà economiche che hanno colpito gli enti locali (tanto più in seguito alla pandemia) è riuscita a trovare le coperture finanziarie per procedere all'avvio di diversi interventi sulla rete stradale provinciale, previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Ben 7 sono le opere di prossima realizzazione. Alcune di queste vedono la gara di affidamento dei lavori già ultimata e, in alcuni casi, è già avvenuta o sta per avvenire la sottoscrizione del contratto, a cui seguirà la consegna dei lavori e l'avvio del cantiere.

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria dei cavalcavia ferroviario lungo la linea Biella-Novara, del ripristino del corpo stradale lungo la SP 113 Trivero-Coggiola, di interventi lungo la SP 114 Portula-Pratrivero. Per altre opere invece sono in corso le gare d'appalto. Si tratta del ripristino del corpo stradale lungo la SP 400 Ponderano-Zimone in comune di Cerrione, della manutenzione straordinaria di opere d'arte lungo la SP 144 di Oropa, di manutenzione delle barriere stradali lungo la SP 236 Crevacuore-Sostegno e di interventi di ripristino sulla SP 511 del Santuario di Graglia.

Si tratta nel complesso di interventi del valore di circa 1.775.000,00 Euro. "Poter finalmente avviare le procedure per effettuare i lavori previsti è un risultato importante" commenta il Vice Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, "Considerando che in alcuni casi c'è già stata l'aggiudicazione, alcuni lavori partiranno certamente in autunno. Per gli altri occorrerà valutare, al termine delle procedure di affidamento, se le condizioni climatiche dell'inverno consentiranno l'avvio immediato dei cantieri. Quel che è certo è che d'ora in avanti sarà finalmente possibile procedere alla realizzazione delle opere di manutenzione previste lungo le strade provinciali".