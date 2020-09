Microsolchi, da oggi al Chiostro di San Sebastiano la festa del "vinile" - FOTO

Ritorna anche quest'anno, nonostante tutto e con tutte le precauzioni del caso, Microsolchi, l'ormai classica manifestazione biellese dedicata alla musica e al vinile, giunta alla sesta edizione e organizzata dall'Associazione Culturale Piano BI, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Biella, nell'ambito di Biella Estate 2020. La manifestazione avrà luogo al Chiostro di San Sebastiano a Biella oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 settembre.

Come nelle passate edizioni momento centrale sarà il Mercatino dei dischi in vinile che avrà luogo domenica dalle 10 alle 18.

In ottemperanza alle norme anti-Covid l'accesso dei visitatori al mercatino sarà disciplinato secondo un percorso circolare con ingresso e uscita separati. Verrà richiesto di indossare la mascherina nella fase di compravendita e in generale durante tutto il percorso. Sempre nel rispetto delle normative anti-Covid sarà operato uno stretto controllo del numero di persone presenti con eventuale chiusura dell'ingresso al raggiungimento del numero massimo consentito.

E' consigliabile, alle persone interessate alla compravendita dei vinili, frequentare il mercatino nelle ore del mattino o primo pomeriggio. Come sempre i concerti live saranno momenti di grande richiamo per gli appassionati della musica, quest'anno all'insegna del rock blues e della musica d'autore italiana.

Sabato 19 settembre alle 21 sarà ospite uno dei grandi interpreti del rock-blues italiano, Paolo Bonfanti, accompagnato dai suoi Crescent City Funk, con cui proporrà Da New Orleans a Chicago, un viaggio nella tradizione musicale americana, con un focus speciale dedicato ai Blues Brothers, nella ricorrenza del quarantennale dell'uscita dell'omonimo film diretto da John Landis.

Sono annunciati alcuni special guests, si tratta di bravissimi cantanti/musicisti biellesi chiamati sul palco ad interpretare alcuni brani eseguiti dal gruppo.

Domenica 20 settembre, in concomitanza con il mercatino, l'area centrale del Chiostro ospiterà due concerti pomeridiani.

Alle 16 il gruppo biellese Nasty Dog proporrà un repertorio di cover di celebri brani tra rock, soul, blues e funky.

Alle 17 salirà sul palco Marianne Mirage, cantautrice italiana emergente, con due album all'attivo per l'etichetta Sugar, nota per il brano Le canzoni fanno male, presentato al Festival di Sanremo 2017. Marianne presenterà al pubblico il suo recente album Vite private in una delle sue prime esibizioni live dopo la pausa del lockdown.

Anche per i concerti saranno rispettate le norme di sicurezza con la partecipazione degli spettatori limitata a 150 persone sedute all’interno dell’area in cui sono predisposte le sedie.

Gli spettatori che intendono partecipare ai concerti dovranno prenotarsi preventivamente via email indicando nome e cognome, al seguente indirizzo: microsolchi2020@gmail.com.

Tutti gli eventi della manifestazione sono gratuiti.