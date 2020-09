Noleggia un'auto ma non la restituisce, denunciato 25enne biellese

Noleggia un'auto ma a fine contratto non la restituisce. Protagonista della vicenda un 25enne biellese, denunciato per appropriazione indebita dalla Polizia Giudiziaria della stradale di Biella. Il mezzo, che nel frattempo aveva percorso più di 5.000 chilometri in un solo mese, è stato immediatamente sequestrato e restituito al legittimo proprietario con la conseguente denuncia per il 25enne.