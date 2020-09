Tra vigne e rive rosse, tanta gente ha "assaggiato" Brusnengo - FOTO

Tra le vigne e le rive rosse, o tra gli scorci e le storie dei cantoni, domenica 13 settembre è stata una giornata di festa quella di "Assaggi di Brusnengo", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco per valorizzare il paese.

Protagoniste della giornata due passeggiate alternative. La camminata sportiva, di 12 Km, lungo un percorso panoramico tra le vigne e le rive rosse del paese; e quella dolce, 6 km di passi e racconti tra le vie di Brusnengo con la partecipazione di Manuela Tamietti ed Erika Borroz della compagnia Storie di Piazza.

"Un grande grazie a tutti coloro che hanno voluto "assaggiare" Brusnengo insieme a noi! - dicono dalla Pro Loco - Inoltre un ringraziamento particolare a Storie di Piazza con Manuela Tamietti ed Erika Borroz che hanno interpretato alcune storie della tradizione brusnenghese accompagnate dal violoncello e dal canto di Simona Colonna. Grazie anche al maggior esperto di alberi da frutto del circondario Giordano Carbonati per il racconto del "pero di san peru"" .

"Assaggi di Brusnengo" è stata una sinergia tra l'Amministrazione e le associazioni di Brusnengo."Un ringraziamento anche alla SOMS di via Forte - aggiungono dalla Pro Loco - per averci aperto le porte dell'antico lavatoio Cecca e alle scuole elementari per il loro prezioso lavoro di ricerca sul lavatoio. Grazie anche al Racingteam Riverosse per averci accompagnato per tutto il percorso. Infine un ringraziamento all'amministrazione comunale per la disponibilità e collaborazione. Vi aspettiamo al prossimo evento!".