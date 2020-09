Rientro in sicurezza alla scuola primaria Parlamento di Cossato

Durante la prima settimana di scuola i volontari dell’associazione A.N.C. Valdilana sono intervenuti nella plesso scolastico del Parlamento di Cossato per misurare a campione la febbre con il termoscanner ad alunni, insegnanti e personale ATA. I volontari hanno anche collaborato alla gestione delle entrate dei bambini, in modo da garantire le vigenti norme di sicurezza per l'emergenza coronavirus. Questa iniziativa fa parte del primo intervento per il progetto di plesso denominato “Piccolo cittadino consapevole”, che si svolgerà durante l'anno scolastico in corso, con alcuni interventi da parte delle forze dell’ordine per approfondire il tema sulla didattica di educazione civica e costituzione. Si ringraziano i volontari per l’intervento particolarmente efficace.